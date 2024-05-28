00:36, 28 мая

Верховный дипломат ЕС по вопросам безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что среди государств-членов Евросоюза растет дискуссия о возможности Украины наносить удары по территории России западным оружием. Об этом он сообщил по результатам заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Мы учитываем тот факт, что Украина должна противостоять атакам, которые осуществляются против нее с российской территории. Некоторые страны-члены отменяют ограничения для украинцев, чтобы они могли использовать нашу военную поддержку для ответа на российские атаки по территории России, а не только по оккупированной территории,

– сказал Боррель.

Между тем во время пресс-конференции в Софии Йенс Столтенберг обратился к союзникам и заявил, что им стоит пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по России западным оружием.

Право на самооборону включает право ударять по легитимным военным целям за пределами Украины. Это часть самообороны. Мы видим, как это четко видно сейчас в боях на Харьковщине, потому что российские войска находятся на территории России, атакуя на границе украинскую территорию,

– говорит он.

Он отметил, что линия фронта проходит более или менее по линии границы, и если нельзя атаковать российские силы по ту сторону фронта, то способность украинских сил обороняться действительно снижается.

Столтенберг также объяснил, что в таких условиях россияне могут атаковать, не будучи атакованными в ответ. В этом контексте он призвал союзников, которые наложили ограничения на применение переданного ими оружия, пересмотреть эти ограничения.

Мой месседж заключается в том, что мы должны рассмотреть эти ограничения, потому что, имея слишком много ограничений, мы связываем одну руку украинским вооруженным силам,

– сказал Генсек НАТО.