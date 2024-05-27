Полномасштабная война России против Украины продолжается уже 824 дня. О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак, успехах ВСУ и главных событиях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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06:45, 27 мая Дроны атаковали Россию Неспокойной выдалась ночь на 27 мая для россиян. Неизвестные дроны атаковали Брянскую и Орловскую области в России. Российские СМИ как всегда утверждают, что все цели были сбиты. Впрочем, губернатор Орловской области заявил, что все же нефтебаза в городе Ливны пострадала.

06:42, 27 мая ISW проанализировали вражескую активность на границе с Украиной Россия продолжает накапливать силы и технику в Белгородской области вблизи украинской границы. Аналитики предполагают, что оккупанты имеют целью оттянуть и закрепить украинскую армию. Как отмечают в Институте изучения войны, враг хочет растянуть линию фронта, накапливая ресурсы именно на границе с Сумской и Харьковской областями.

06:39, 27 мая С начала года Россия сбросила на Украину почти 10 тысяч КАБов Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о том, что Россия с начала года сбросила на территорию Украины почти 10 000 КАБов. По словам министра, Украина нуждается в более современных системах ПВО и авиации и ежедневно и при каждом удобном случае говорит об этом с союзниками.