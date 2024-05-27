Повномасштабна війна Росії проти України триває уже 824 дні. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Дрони атакували Росію
Неспокійною видалася ніч на 27 травня для росіян. Невідомі дрони атакували Брянську та Орловську області в Росії.
Російські ЗМІ як завжди стверджують, що всі цілі було збито. Втім, губернатор Орловської області заявив, що все ж нафтобаза в місті Лівни постраждала.
ISW проаналізували ворожу активність на кордоні з Україною
Росія продовжує накопичувати сили та техніку в Бєлгородській області поблизу українського кордону. Аналітики припускають, що окупанти мають на меті відтягнути та закріпити українську армію.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог хоче розтягнути лінію фронту, накопичуючи ресурси саме на кордоні зі Сумською та Харківською областями.
Від початку року Росія скинула на Україну майже 10 тисяч КАБів
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про те, що Росія від початку року скинула на територію України майже 10 000 КАБів.
За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками.
Потрібно два тижні, щоб почати захищати країни НАТО в разі нападу Росії
Американський генерал у відставці Бен Годжес розповів, що союзникам знадобляться два тижні, щоб прийти на допомогу країні-члену НАТО.
Усе через те, що так влаштована структура Альянсу.
Зокрема, підготовка бойових груп передової присутності, сил НАТО, сил приймаючої країни, що зупинятимуть перші атаки, протиповітряної оборони, сухопутної оборони, ВМС тощо. Критичною частиною захисту є те, що нація повинна залишатися віч-на-віч із противником близько двох тижнів,
– заявив офіцер США.