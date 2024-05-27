Повномасштабна війна Росії проти України триває уже 824 дні. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:45, 27 травня Дрони атакували Росію Неспокійною видалася ніч на 27 травня для росіян. Невідомі дрони атакували Брянську та Орловську області в Росії. Російські ЗМІ як завжди стверджують, що всі цілі було збито. Втім, губернатор Орловської області заявив, що все ж нафтобаза в місті Лівни постраждала.

06:42, 27 травня ISW проаналізували ворожу активність на кордоні з Україною Росія продовжує накопичувати сили та техніку в Бєлгородській області поблизу українського кордону. Аналітики припускають, що окупанти мають на меті відтягнути та закріпити українську армію. Як зазначають в Інституті вивчення війни, ворог хоче розтягнути лінію фронту, накопичуючи ресурси саме на кордоні зі Сумською та Харківською областями.

06:39, 27 травня Від початку року Росія скинула на Україну майже 10 тисяч КАБів Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про те, що Росія від початку року скинула на територію України майже 10 000 КАБів. За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками.