00:36, 28 травня

Верховний дипломат ЄС з питань безпеки та оборони Жозеп Боррель заявив, що серед держав-членів Євросоюз зростає дискусія щодо можливості України завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це він повідомив за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Ми враховуємо той факт, що Україна має протистояти атакам, які здійснюються проти неї з російської території. Деякі країни-члени скасовують обмеження для українців, щоб вони могли використовувати нашу військову підтримку для відповіді на російські атаки по території Росії, а не лише по окупованій території,

– сказав Боррель.

Тим часом під час пресконференції в Софії Єнс Столтенберг звернувся до союзників та заявив, що їм варто переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по Росії західною зброєю.

Право на самооборону включає право вдаряти по легітимних військових цілях за межами України. Це частина самооборони. Ми бачимо, як це чітко видно зараз у боях на Харківщині, тому що російські війська перебувають на території Росії, атакуючи на кордоні українську територію,

– каже він.

Він зазначив, що лінія фронту проходить більш-менш по лінії кордону, і якщо не можна атакувати російські сили по той бік фронту, то спроможність українських сил оборонятися дійсно знижується.

Столтенберг також пояснив, що у таких умовах росіяни можуть атакувати, не будучи атакованими у відповідь. У цьому контексті він закликав союзників, які наклали обмеження на застосування переданої ними зброї, переглянути ці обмеження.

Мій меседж полягає у тому, що ми повинні розглянути ці обмеження, тому що, маючи надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку українським збройним силам,

– сказав Генсек НАТО.