02:48, 29 травня

Видання The Telegraph написало, що Володимира Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО у Вашингтоні.

Журналісти переконують, посилаючись на власні джерела, що серед країн, які застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО, були США і Німеччина.

На саміті НАТО у Вашингтоні 9 – 11 липня, за даними джерел, близьких до видання, Україна не отримає жодних пропозицій щодо просування своєї заявки на членство в Альянсі.