Будет лить во всех областях: когда пройдут грозовые дожди
На этой неделе Украину накроют грозовые дожди. Ожидается, что осадки могути пройти во всех областях.
Где и когда именно будет лить, как долго будут дожди и грозы – какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни, передает 24 Канал.
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Дожди накроют всю Украину
Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что 9 – 10 сентября на Юге, Востоке, в понедельник и в центральных, во вторник и в западных областях, 11 сентября в Украине местами кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточный, юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура ночью +10 – +18 градусов. Впрочем, 9 сентября на Западе, Севере и Винницкой области уже +7 – +12 градусов. Днем +23 – +29 градусов. 10 – 11 сентября на Востоке +26 – +31, в западных областях +17 – +22 градуса.
Заметим, что по прогнозу на картах, в большинстве областей осадки также ожидаются 12 и 13 сентября.
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Где и когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Осень будет засушливой
- В интервью 24 Каналу Вера Балабух рассказала, ожидается, что осень будет не только теплой, но и довольно засушливой, особенно в первой половине.
- Метеоролог отметила, что такие условия в целом характерны для Украины. Нередко этот период еще называют "золотой осенью". Однако, этом году эти процессы будут более интенсивными.
- "Что касается ливней, то такие прогнозы и предупреждения дают синоптики за 5 суток. Спрогнозировать с такой заблаговременностью, когда, где и какие будут осадки в течение сезона на современном уровне науки, невозможно", – отметила Балабух.
- Кстати, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше, по сравнению с последними десятилетиями, и колебаться от +13 – +14 градусов на Юге страны до +10 на Севере и Северо-Востоке.