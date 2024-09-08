Будет лить во всех областях: когда пройдут грозовые дожди

На этой неделе Украину накроют грозовые дожди. Ожидается, что осадки могути пройти во всех областях.

Где и когда именно будет лить, как долго будут дожди и грозы – какой погоды ждать в Украине в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Дожди накроют всю Украину

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что 9 – 10 сентября на Юге, Востоке, в понедельник и в центральных, во вторник и в западных областях, 11 сентября в Украине местами кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточный, юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура ночью +10 – +18 градусов. Впрочем, 9 сентября на Западе, Севере и Винницкой области уже +7 – +12 градусов. Днем +23 – +29 градусов. 10 – 11 сентября на Востоке +26 – +31, в западных областях +17 – +22 градуса.

Заметим, что по прогнозу на картах, в большинстве областей осадки также ожидаются 12 и 13 сентября.

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Где и когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

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