В ближайшие дни часть областей снова накроют дожди. Впоследствии осадки могут пройти уже по всей Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

В среду, 11 июня, в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Черкасской и Одесской областях, 12 июня уже на большей части территории Украины, а 13 июня на Севере, Харьковской области и местами в центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Кстати, 11 июня в Карпатах, 13 июня в западных, северных, Винницкой и Одесской областях местами также порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +8 – +15 градусов, на Юге и Юго-Востоке +12 – +18 градусов. Днем 11 июня в западных, северных и большинстве центральных областей +18 – +25 градусов, на остальной территории +24 – +29 градусов.

Также синоптики предупредили, что в течение 12 – 13 июня в Украине ожидается снижение дневной температуры на 2 – 4 градуса.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 14 июня, дожди могут накрыть всю Украину. Однако, сильные осадки и грозы пока не ожидаются.

Когда будут дожди по всей Украине / Скриншот с Укргидрометцентра