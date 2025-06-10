Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

У середу, 11 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях, 12 червня вже на більшій частині території України, а 13 червня на Півночі, Харківщині й місцями у центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

До речі, 11 червня в Карпатах, 13 червня в західних, північних, Вінницькій та Одеській областях місцями також пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +8 – +15 градусів, на Півдні та Південному Сході +12 – +18 градусів. Удень 11 червня в західних, північних і більшості центральних областей +18 – +25 градусів, на решті території +24 – +29 градусів.

Також синоптики попередили, що протягом 12 – 13 червня в Україні очікується зниження денної температури на 2 – 4 градуси.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 14 червня, дощі можуть накрити всю Україну. Однак, сильні опади та грози поки не очікуються.

Коли будуть дощі по всій Україні

Коли будуть дощі по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру