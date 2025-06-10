Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози в Україні

У середу, 11 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях, 12 червня вже на більшій частині території України, а 13 червня на Півночі, Харківщині й місцями у центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

До речі, 11 червня в Карпатах, 13 червня в західних, північних, Вінницькій та Одеській областях місцями також пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +8 – +15 градусів, на Півдні та Південному Сході +12 – +18 градусів. Удень 11 червня в західних, північних і більшості центральних областей +18 – +25 градусів, на решті території +24 – +29 градусів.

Також синоптики попередили, що протягом 12 – 13 червня в Україні очікується зниження денної температури на 2 – 4 градуси.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 14 червня, дощі можуть накрити всю Україну. Однак, сильні опади та грози поки не очікуються.

Коли будуть дощі по всій Україні / Скриншот з Укргідрометцентру