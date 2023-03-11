В Дании рассказали, когда в Украину отправят первые танки Leopard 1

Правительство Дании сотрудничает с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине минимум 100 танков Leopard 1.

Первые танки Украины могут получить уже весной. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Министр приехал на предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), занимающееся подготовкой танков Leopard 1 для Украины. Поульсен подчеркнул, танки готовят, чтобы поскорее отправить.

Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу и мы надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной,

– добавил чиновник.

Готовят 100 танков

В Минобороны отметили, что правительство Дании правительство начало сотрудничество с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1.

В начале февраля Дания начала проект модернизации большого количества танков Leopard 1A5. Первый этап проекта – в кратчайшие сроки поставка танков для двух батальонов, это примерно 80 танков.

Первые танки весной будут использовать для тренировок украинских военных. Также в рамках проекта будет обучение по использованию танков.