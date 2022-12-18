Трижды переносил: в разведке констатировали, что Путин несколько раз откладывал начало наступления

Кремль надеялся на скорую и победную войну, однако уже девятый месяц российским оккупантам дает отпор украинская армия. Заместитель главы ГУР подчеркнул, что даже откладывание вторжения не помогло Путину захватить Украину.

Можно бесконечно перечислять, почему "вторая армия мира" провалила блицкриг и не взяла Киев "за три дня". Однако, очевидно, Путин осознавал риски вторжения, так как иначе можно объяснить то, что он три раза откладывал начало наступления. Об этом подробно рассказал заместитель главы Главного управления разведки. Вадим Скибицкий в интервью германским журналистам.

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Кремль пытался себя уверить в готовности к войне

По словам представителя ГУР, российский диктатор постоянно совещался с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу о готовности российской армии к боевым действиям. Однако подтолкнули к началу атаки военачальников представители Федеральной службы безопасности.

По нашей информации, атаку переносили трижды – в последний раз в середине февраля. ФСБ подтолкнула Герасимова к вторжению. Они (россияне – 24 канал) были уверены, что провели достаточную подготовку, потому что вложили в это огромные ресурсы,

– сказал Скибицкий.

Кроме того, он отметил, что оккупанты недооценили устойчивость украинского народа и Вооруженных Сил. Получить преимущество на поле боя российским захватчикам уже не удастся, поэтому они пытаются ослабить сопротивление населения, которое после 24 февраля объединилось вокруг ВСУ.

Почему план Путина провалился

Можно предположить, что представитель ГУР, говоря об ослаблении сопротивления населения, имел в виду атаки на энергоинфраструктуру нашего государства и желание россиян убедить украинцев в том, что в отключениях виновата украинская власть, а не Россия. К этой теме стоит упомянуть фейк , что сейчас активно распространяет российская пропаганда по сети. В сообщении говорится, что Украина уже полностью заживила энергосистему, но отправляет электроэнергию на экспорт, а не обычным людям.

Кроме "недооценки противника", враждебное командование допустило еще одну роковую ошибку. Американские аналитики убеждены, что Россия проигрывает войну из-за того, что Путин воспринимает своих солдат только как пушечное мясо но совсем их не жалеет.