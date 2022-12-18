Можна нескінченно перераховувати, чому "друга армія світу" провалила бліцкриг та не взяла Київ "за три дні". Однак, вочевидь, Путін усвідомлював ризики вторгнення, бо як інакше можна пояснити те, що він аж три рази відкладав початок наступу. Про це детально розповів заступник очільника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецьким журналістам.

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Кремль намагався себе запевнити у готовності до війни

За словами представника ГУР, російський диктатор постійно радився з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сєргєєм Шойгу щодо готовності російської армії до бойових дій. Однак підштовхнули до початку атаки воєначальників саме представники Федеральної служби безпеки.

За нашою інформацією, атаку переносили тричі – востаннє в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Вони (росіяни – 24 канал) були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси,

– сказав Скібіцький.

Окрім того, він зазначив, що окупанти недооцінили стійкість українського народу та Збройних Сил. Отримати перевагу на полі бою російським загарбникам уже не вдасться, тому вони намагаються послабити опір населення, яке після 24 лютого згуртувалось навколо ЗСУ.

Зверніть увагу! Можна припустити, що представник ГУР, говорячи про послаблення опору населення, мав на увазі атаки на енергоінфраструктуру нашої держави та бажання росіян переконати українців у тому, що у відключеннях винна українська влада, а не Росія. До цієї теми варто згадати фейк, що зараз активно поширює російська пропаганда мережею. У повідомленні йдеться про те, що Україна уже повністю заживила енергосистему, але відправляє електроенергію на експорт, а не звичайним людям.

Чому план Путіна провалився

Окрім "недооцінювання противника", вороже командування припустилося ще однієї фатальної помилки. Американські аналітики переконані, що Росія програє війну через те, що Путін сприймає своїх солдатів лише як гарматне м'ясо та зовсім їх не шкодує.