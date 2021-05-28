Осмотреть выставку можно будет по входному билету в Софию Киевскую. Она продлится с 16 августа до 14 ноября 2021 года.
Читайте также В Украину везут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Что известно о выставке
По данным Минкульта, на выставке можно будет увидеть Конституцию, рукопись на латыни на бумаге из Национального архива Швеции и булаву из Линчопингской городской библиотеки, которая по легенде принадлежала Пилипу Орлику и гетману Ивану Мазепе.
Они будут экспонироваться в 2 выставочных витринах.
К теме В Свиржском замке на Львовщине начнут экскурсии: впечатляющие фото
В Минкульте также отметили, что цену на входной билет в Софию Киевскую могут менять, учитывая на общественный интерес.
Что этому предшествовало
- Министерство иностранных дел Украины по поручению Владимира Зеленского обратилось в Швецию с просьбой получить оригинал документа.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры были сложными и на оригинал Конституции Швеция сначала не соглашалась.
- Сейчас документ на латыни хранится в Национальном архиве Швеции – папка "Дела Казачества".