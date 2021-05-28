Осмотреть выставку можно будет по входному билету в Софию Киевскую. Она продлится с 16 августа до 14 ноября 2021 года.

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Что известно о выставке

По данным Минкульта, на выставке можно будет увидеть Конституцию, рукопись на латыни на бумаге из Национального архива Швеции и булаву из Линчопингской городской библиотеки, которая по легенде принадлежала Пилипу Орлику и гетману Ивану Мазепе.

Они будут экспонироваться в 2 выставочных витринах.

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В Минкульте также отметили, что цену на входной билет в Софию Киевскую могут менять, учитывая на общественный интерес.

Что этому предшествовало

  • Министерство иностранных дел Украины по поручению Владимира Зеленского обратилось в Швецию с просьбой получить оригинал документа.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры были сложными и на оригинал Конституции Швеция сначала не соглашалась.
  • Сейчас документ на латыни хранится в Национальном архиве Швеции – папка "Дела Казачества".​