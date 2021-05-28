Оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської. Вона триватиме з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.
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Що відомо про виставку
За даними Мінкульту, на виставці можна буде побачити Конституцію, рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції та булаву з Лінчопінгської міської бібліотеки, яка за легендою належала Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі.
Вони експонуватимуться у 2 виставкових вітринах.
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У Мінкульті також зазначили, що ціну на вхідний квиток до Софії Київської можуть змінювати, зважаючи на суспільний інтерес.
Що цьому передувало
- Міністерство закордонних справ України за дорученням Володимира Зеленського звернулося до Швеції з проханням отримати оригінал документа.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що переговори були складними й на оригінал Конституції Швеція спершу не погоджувалася.
- Наразі латиномовний документ зберігається в Національному архіві Швеції – тека "Справи Козаччини".