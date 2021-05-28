Оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської. Вона триватиме з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.

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Що відомо про виставку

За даними Мінкульту, на виставці можна буде побачити Конституцію, рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції та булаву з Лінчопінгської міської бібліотеки, яка за легендою належала Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі.

Вони експонуватимуться у 2 виставкових вітринах.

Довідка. Конституцію Пилипа Орлика уклали у 1710 році у місті Бендери, що в нинішній Молдові. Тоді гетьман підписав документ, який визначав права й обов'язки усіх членів війська. Він став основою для формування 3 гілок влади: законодавчої (Генеральна Рада), виконавчої (гетьман і генеральна старшина) та судової (Генеральний суд).

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У Мінкульті також зазначили, що ціну на вхідний квиток до Софії Київської можуть змінювати, зважаючи на суспільний інтерес.

Що цьому передувало