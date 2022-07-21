По мнению военного эксперта Игаля Левина, это все какие-то дипломатические игры Германии, иначе ведь сложно объяснить такие действия страны.

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Он припомнил предыдущие оправдания Германии. Тогда в государстве утверждали, что вроде бы не хотят остаться без оружия, поэтому не передадут броневики. Однако эксперт объяснил, что это бессмысленные объяснения, ведь ВПК и промышленность Германии могут все это очень быстро выработать.

У меня вообще есть ощущение, что немцы занимаются выжиданием. Они просто смотрят куда чаша весов склонится,

– рассказал Игаль Левин.

По его словам, когда Украина сможет освободить Юг, то у немцев может начаться большой "парад щедрости" на оружие и другую помощь.

Военный эксперт отметил, что Германия сейчас выжидает, ведь не хочет оказаться в ситуации, когда вдруг у России будет определенная победа, то может спросить с них "Почему вы передавали Украине оружие?".

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