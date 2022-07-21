По мнению военного эксперта Игаля Левина, это все какие-то дипломатические игры Германии, иначе ведь сложно объяснить такие действия страны.
Важно россия возобновила поставки газа в Германию через "Северный поток-1"
Он припомнил предыдущие оправдания Германии. Тогда в государстве утверждали, что вроде бы не хотят остаться без оружия, поэтому не передадут броневики. Однако эксперт объяснил, что это бессмысленные объяснения, ведь ВПК и промышленность Германии могут все это очень быстро выработать.
У меня вообще есть ощущение, что немцы занимаются выжиданием. Они просто смотрят куда чаша весов склонится,
– рассказал Игаль Левин.
По его словам, когда Украина сможет освободить Юг, то у немцев может начаться большой "парад щедрости" на оружие и другую помощь.
Военный эксперт отметил, что Германия сейчас выжидает, ведь не хочет оказаться в ситуации, когда вдруг у России будет определенная победа, то может спросить с них "Почему вы передавали Украине оружие?".
Смотрите видео: эксперт об увольнении Херсона
Последние новости по Германии
- Германия заявила, что готова предоставить Украине очередную якобы помощь. Однако после 3 месяцев раздумий их "предложение" звучит так: 20 танков Leopard 2. Поставки с апреля 2023 года по 1 штуке в месяц, с октября 2023 года – 3 штуки в месяц.
- В Германии заявили, что не переживут зиму без российского газа. Особенно если учесть тот уровень запасов, который у страны сейчас.