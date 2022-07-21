На думку військового експерта Ігаля Левіна, це все якісь дипломатичні ігри Німеччини, адже інакше складно пояснити такі дії країни.
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Він пригадав попередні виправдання Німеччини. Тоді в державі стверджували, що нібито не хочуть залишитися без зброї, тому не передадуть броньовики. Проте експерт пояснив, що це безглузді пояснення, адже ВПК й промисловість Німеччини може це все дуже швидко виробити.
В мене взагалі є відчуття, що німці займаються вичікуванням. Вони просто дивляться куди чаша терезів схилиться,
– розповів Ігаль Левін.
За його словами, коли Україна зможе звільнити Південь, то у німців може початися великий "парад щедрості" на зброю й іншу допомогу.
Військовий експерт зазначив, що Німеччина зараз вичікує, адже не хоче опинитися в ситуації, коли раптом росія буде мати певну перемогу, то може спитати з них "Чому ви передавали Україні зброю?".
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