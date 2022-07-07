Вона пояснила свою відмову тим, що не може "грабувати" власні ресурси німецької армії.
До теми Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, зараз це обговорюють у рамках G7, – Шольц
Так, вона наголосила, що Німеччина допомагає Україні усім, чим може.
Але ми повинні гарантувати обороноздатність Німеччини,
– наголосила Ламбрехт.
Ламбрехт назвала це "грабуванням Бундесверу"
Німеччина нарешті почала постачати Україні важчу військову техніку, наприклад, зенітні танки, але з затримками та набагато пізніше, ніж просив Київ. Але українські лідери продовжують просити західних союзників, щоб вони відправили більше техніки для боротьби із російськими окупантами, оскільки вони досі переважають у техніці у живій силі.
Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час, і, крім того, ігнорувати військову раду генерального інспектора,
– заявила Ламбрехт.
Постачання зброї з Німеччини: останні новини
- Раніше МЗС України закликало Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і реактивна систем залпового вогню.
- Коментуючи затримки щодо постачання зброї в Україну, німецький канцлер Олаф Шольц на початку липня повідомив, що Берлін передасть Збройним Силам України найсучасніші гаубиці.
- Затримання постачань з країни він пояснює тим, що українських бійців для використання німецького озброєння потрібно вчити в Німеччині.
- У червні посол Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи ППО, які вважаються одними з найкращих у світі. Йдеться про 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T.
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