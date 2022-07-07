Вона пояснила свою відмову тим, що не може "грабувати" власні ресурси німецької армії.

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Так, вона наголосила, що Німеччина допомагає Україні усім, чим може.

Але ми повинні гарантувати обороноздатність Німеччини,

– наголосила Ламбрехт.

Ламбрехт назвала це "грабуванням Бундесверу"

Німеччина нарешті почала постачати Україні важчу військову техніку, наприклад, зенітні танки, але з затримками та набагато пізніше, ніж просив Київ. Але українські лідери продовжують просити західних союзників, щоб вони відправили більше техніки для боротьби із російськими окупантами, оскільки вони досі переважають у техніці у живій силі.

Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час, і, крім того, ігнорувати військову раду генерального інспектора,

– заявила Ламбрехт.

Постачання зброї з Німеччини: останні новини

Раніше МЗС України закликало Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і реактивна систем залпового вогню.

Коментуючи затримки щодо постачання зброї в Україну, німецький канцлер Олаф Шольц на початку липня повідомив, що Берлін передасть Збройним Силам України найсучасніші гаубиці.

Затримання постачань з країни він пояснює тим, що українських бійців для використання німецького озброєння потрібно вчити в Німеччині.

У червні посол Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи ППО, які вважаються одними з найкращих у світі. Йдеться про 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T.

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