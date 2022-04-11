Когда играешь в дипломатию, результата нет, – Зеленский о жестких заявлениях относительно Запада

Нападением на Украину Россия показала свое отношение к международным правилам, соглашениям и законам. Для агрессора дипломатия – это лишь прикрытие преступлений, поэтому любые шаги в этом направлении безрезультатны.

В интервью телеканалу CBS для программы "60 Minutes" президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему обращался к Совбезу ООН в жесткой форме. По его мнению, все дипломатические рычаги сдерживания российских оккупантов себя уже исчерпали.

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Игра в дипломатию

Глава государства заверил, что с тех пор, как стал президентом, всегда хотел улучшить отношения со всеми международными партнерами и институтами. Но в большинстве случаях обычное обсуждение проблем не решало их.

Когда ты играешь в дипломатию – результата нет. Все очень медленно и бюрократически,

– сказал Зеленский.

Еще до войны он призвал ввести превентивные санкции против России и дать однозначный ответ на будущее Украины в ЕС и НАТО, но все медлили.

Именно поэтому Владимир Зеленский избрал жесткий стиль общения, ведь сейчас промедление партнеров стоит жизни многим украинским гражданам, которых бомбят и терроризируют российские оккупанты.

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