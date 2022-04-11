В інтерв'ю телеканалу CBS для програми "60 Minutes" президент України Володимир Зеленський пояснив, чому звертався до Ради безпеки ООН у жорсткій формі. На його думку, усі дипломатичні важелі стримання російських окупантів себе вже вичерпали.

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Гра в дипломатію

Глава держави запевнив, що відколи став президентом, завжди хотів покращити стосунки з усіма міжнародними партнерами та інституціями. Але у багатьох випадках звичайне обговорення проблем не вирішувало їх.

Коли ти граєшся у дипломатію – результату немає. Все дуже повільно та бюрократично,

– сказав Зеленський.

Ще до війни він закликав ввести превентивні санкції проти Росії та дати однозначну відповідь щодо майбутнього України в ЄС та НАТО, але всі зволікали.

Саме тому Володимир Зеленський обрав жорсткий стиль спілкування, адже зараз зволікання партнерів коштує життя багатьом українським громадянам, яких бомбардують та тероризують російські окупанти.

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