Все чаще в разговорах всплывает это ужасное "ЭТО".

Магическое "ЭТО" и война

– Когда уже это закончится?

– Вы о войне?

– Ну...

Люди прячутся – кто-то сознательно, большинство нет – табуируя слово "война".

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Так наши предки не называли медведя его настоящим именем (которое, вероятно, имело корень "ар" или "арк"), вместо этого называя свирепое животное медведем, медоедом или вуйком. Назовешь настоящее имя – накличешь.

Война становится Той-Кого-Нельзя-Называть.

Но кроме этого табу, есть еще вторая, главная причина. Мы с детства знаем, что в войне можно или проиграть, или победить. Знаем, что в войне есть агрессор и жертва агрессии. Война в нашем сознании имеет довольно четко выраженную дуальность. Черное – белое, победитель – побежденный, нападавший – жертва.

Зато размытое "ЭТО" такого образа не имеет. И когда человек не называет войну войной, он – сознательно или нет – уничтожает эту дуальность и создает вместо нее иллюзию.

Война не может закончиться сама, а размытое "ЭТО" как будто может. "ЭТО" может закончиться само, без моего участия. "ЭТО" может быть чьей-то прихотью, мятежом политиков, заговором, бизнесом, да чем угодно, и точно может быть не моим делом. Магическое "ЭТО" не требует вовлечения и реакции – в отличие от войны, геноцида, врага.

Это иллюзия и самообман. Развеивайте его у себя и близких.

Жизнь продолжается, идет война.