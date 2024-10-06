Кадыров первым предаст Путина: каковы отношения Чечни с Кремлем

Российскому диктатору Владимиру Путину необходим человек, который в беспрекословном подчинении будет руководить Чечней. И он есть – это Рамзан Кадыров.

Поэтому глава Кремля вряд ли заменит его кем-то другим. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что Кадыров пока удобен Путину.

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Когда Кадыров может предать Путина

По мнению Яковенко, Рамзан Кадыров не представляет никакой угрозы для российского диктатора. По крайней мере до момента, пока Владимир Путин имеет силу.

Как только в Кремле начнется потасовка, глава Чечни первым его предаст. Такая у него натура. Если ключевая суть Путина – это бандит и уголовник с начала 1990-х годов, то главный социальный статус Кадырова – предатель.

Именно благодаря этому Кадыров и его отец смогли получить власть, когда запродали освободительное движение Чечни и перешли на сторону оккупантов, то есть имперской армии,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Соответственно в следующий раз также предаст. Только нужно, чтобы Путин несколько ослаб. В ближайшее время, вероятно, этого не произойдет. Ситуация понятна, поэтому наказывать Кадырова не будут.

Интересно! Российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов поделился сенсационным инсайдом: олигарх Сулейман Керимов и глава администрации Владимира Путина Антон Вайно заказали убийство главы Чечни Рамзана Кадырова.