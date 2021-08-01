Зависит от солености воды: ученый рассказал, когда медузы исчезнут из Азовского моря
Источник:"Громадське"
Летом 2021 года возле берегов Азовского моря произошло нашествие медуз. Уменьшится ли количество этих животных в будущем – зависит от изменений солености водоема.
В общем медузы, вероятно, никогда не исчезнут из Черного моря. Об этом рассказал кандидат биологических наук Петр Кулик.
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Медузы могут не исчезнуть никогда
По словам ученого, количество медуз зависит от погоды и температуры воды. В 2021 году наблюдается увеличение количества этих животных из-за преобладания теплых черноморских течений.
Еще весной медузы, которые приплыли из Черного моря, начали размножаться и расти в теплой воде. Кулик отметил, что пока соленость воды в Азовском море не снизится хотя бы до 13 промилле, медуз летом будет очень много.
Согласно прогнозу ученых, в ближайшие годы соленость моря будет только увеличиваться. В результате медуз будет много.
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Нашествие медуз: последние новости
- О нашествии медуз в июле 2021 года сообщали на пляжах курортного Бердянска.
- Из-за большого количества мертвых животных на берегу и возле самого берега, люди просто не могли купаться в море.
- Впоследствии от нашествия пострадали также популярные курорты Кирилловка и Лазурное.
- Коса Пересыпь была просто покрыта медузами.