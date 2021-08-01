Зависит от солености воды: ученый рассказал, когда медузы исчезнут из Азовского моря

Летом 2021 года возле берегов Азовского моря произошло нашествие медуз. Уменьшится ли количество этих животных в будущем – зависит от изменений солености водоема.

В общем медузы, вероятно, никогда не исчезнут из Черного моря. Об этом рассказал кандидат биологических наук Петр Кулик.

К теме На Азовском море туристы страдают от нашествия медуз, которые заполонили побережье: видео

Медузы могут не исчезнуть никогда

По словам ученого, количество медуз зависит от погоды и температуры воды. В 2021 году наблюдается увеличение количества этих животных из-за преобладания теплых черноморских течений.

Еще весной медузы, которые приплыли из Черного моря, начали размножаться и расти в теплой воде. Кулик отметил, что пока соленость воды в Азовском море не снизится хотя бы до 13 промилле, медуз летом будет очень много.

Согласно прогнозу ученых, в ближайшие годы соленость моря будет только увеличиваться. В результате медуз будет много.

Читайте также Жуткие красавцы заполонили Азовское море: ученые объяснили нашествие медуз

Нашествие медуз: последние новости