Когда миллионы проклинают – вам нечем спасаться, – Зеленский о гумконвое из России
Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением. В нем он упомянул также о так называемой гуманитарной помощи от страны-агрессора.
В обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцам не нужна гуманитарка от России, передает 24 канал.
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К украинцам уже едет настоящая гуманитарная помощь
Он отметил, что российские власти выходят и рассказывают "своим пропагандистам, что собираются послать в Украину так называемые гуманитарные колонны".
Запомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают – вам нечем спасаться,
– подчеркнул он.
Президент также подчеркнул, что во всех регионах Украины, обожженных войной, граждане получают все необходимое. А настоящие, украинские, гуманитарные грузы отправляются в путь.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского:
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