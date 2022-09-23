Когда можно ожидать первые партии новомобилизованных из россии: что говорят в Генштабе

оккупанты теряют позиции, поэтому в россии путин начал частичную мобилизацию. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины спрогнозировал, что следует ожидать от врага.

На своем брифинге представитель Генштаба Алексей Громов заявил, что кремль испытывает угрозу своему режиму, поэтому объявил о частичной мобилизации. Кроме того, он отметил, к чему Украине следует подготовиться.

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Как и когда будет происходить частичная мобилизация в россии

По словам Громова, путин не может достичь нужных целей в войне против Украины. Также россии трудно скрывать социально-экономические проблемы, вызванные санкциями. Собственно, из-за этого начался призыв.

Известно, что кремль планирует мобилизовать около 300 тысяч солдат. Представитель Генштаба отметил, что призыв будет проходить в 2 этапа, хотя может быть больше.

Во время первого этапа враг планирует доукомплектовать в полный штат свои воинские части на фронте. Возможно также часть мобилизованных отправят в пограничные службы и службы безопасности россии. Ориентировочная продолжительность первого этапа – месяц-полтора.

На втором этапе противник будет создавать военные формирования оперативного и тактического уровня. Это будут подразделения ракетных войск и артиллерии.

Очевидно, что категории лиц, подлежащих мобилизации – разные, но количественно будут мобилизовать сержантов, рядовой состав, а также младших офицеров. Громов отметил, что больше потерь у захватчиков именно в последней категории.

Кроме того, важно, что у государства-террориста есть дефицит специалистов определенных специальностей. Их подготовка потребует много времени. Поэтому и будут формироваться преимущественно общие воинские части ракетных войск и артиллерии.

Президент россии объявил мобилизацию, но боялся ее

Напомним, военный обозреватель Иван Яковина анализировал, почему путин объявил призыв. По его словам, на самом деле лидер россии боялся мобилизации, потому что она свидетельствует о проблемах его армии на фронте, однако у него не было другого выбора.

Также военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал частичную мобилизацию в россии. По его мнению, на это решение президента государства-террориста мог повлиять саммит Шанхайской организации сотрудничества, где путина унизили.

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