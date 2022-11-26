На следующей неделе могут быть новые обстрелы и блэкауты, – Арахамия

Давид Арахамия призвал киевлян запастись продуктами. Он заявил, что на следующей неделе могут произойти новые ракетные обстрелы и блэкауты.

Во время единого телемарафона глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе россияне снова могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Об этом сообщает 24 канал.

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На следующей неделе могут быть новые блэкауты

Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе в Украине, в частности в Киеве, могут возникнуть новые блэкауты.

Надо заранее заготовить все в сухом виде продукты на длительный период. Потому что есть информация, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и блэкауты. Держимся. Вместе победим,

– сказал Арахамия.

В Киеве обнаружили много недостатков в "Пунктах несокрушимости"

Также Арахамия сообщил, что в субботу депутаты Рады от "Слуги народа" проинспектировали все 530 "Пунктов несокрушимости" в Киеве, ведь местные жители массово жалуются на несоответствие информации о работе этих пунктов.

Он рассказал, что во время инспекции нашли много недостатков. и подчеркнул, что все логистические и организационные вопросы нужно решить в ближайшие 2–3 дня. Всех киевлян он попросил "держаться".

О подготовке России к новому обстрелу говорили в разведке

Несколько дней назад представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что для того, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.

По его словам, Россия готова обстреливать Украину с периодичностью около недели.

Запасы высокоточных ракет оккупантов почти исчерпаны, однако есть еще много не высокоточных ракет.

Юсов подчеркнул, что Украина готовится к этому, однако россияне, безусловно, будут продолжать свои террористические атаки.

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Во время последнего массированного ракетного обстрела, 23 ноября, Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет и 5 беспилотников. Удары наносили по теплоэлектростанциям и подстанциям Украины, однако были попадания и в жилые дома.