Вероятно, что это произойдет во время визита Владимира Зеленского в США. Такое мнение 24 Каналу высказал летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что ГУР и СБУ уже работают над обезвреживанием российских стратегических бомбардировщиков.

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Следующий массированный обстрел

По словам летчика-инструктора, россияне часто осуществляют массированные обстрелы, когда политическое руководство Украины куда-то едет. Владимир Зеленский 25 сентября будет находиться в США на Генассамблее ООН, где он выступит. Есть рисковая вероятность, что в эти дни Россия осуществит массированную атаку.

Россияне используют такие ситуации не только для самого обстрела. Например, оккупанты могут пытаться сорвать информационный поток, то есть перекрыть новости из США негативными новостями, а именно об атаке.

На подготовку им надо 10 дней, а времени от предыдущей атаки прошло уже много. Технически россияне готовы,

– отметил Свитан.

Поэтому ГУР и СБУ пытаются наносить удары по российским аэродромам, где базируются стратегические бомбардировщики. Их цель – сорвать подготовку оккупантов к обстрелам Украины.

Повреждать, по словам летчика-инструктора, можно не только самолеты, которые беспилотникам трудно найти и поразить. К тому же для ударов по самому аэродрому беспилотников должно быть больше сотни.

Целью могут быть специальная инженерная служба, которая готовит российские ракеты для выполнения боевых задач, а также сами склады ракет и топлива,

– пояснил Свитан.

Летчик-инструктор добавил, что недавние атаки украинских дронов, вероятно, были осуществлены для разведки ПВО врага. Сначала стоит проложить маршрут полета и посмотреть, как отреагирует противовоздушная российская оборона, а затем осуществить основную атаку.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Россия готовит новые массированные атаки по украинской энергосистеме. Он отметил, что агрессор не будет давать нам такой "роскоши" – просто жить спокойно.