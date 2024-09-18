Ймовірно, що це станеться під час візиту Володимира Зеленського до США. Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ГУР та СБУ вже працюють над знешкодженням російських стратегічних бомбардувальників.

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Наступний масований обстріл

За словами льотчика-інструктора, росіяни часто здійснюють масовані обстріли, коли політичне керівництво України кудись їде. Володимир Зеленський 25 вересня буде перебувати у США на Генасамблеї ООН, де він виступить. Є вискова ймовірність, що в ці дні Росія здійснить масовану атаку.

Росіяни використовують такі ситуації не лише для самого обстрілу. Наприклад, окупанти можуть намагатись зірвати інформаційний потік, тобто перекрити новини з США негативними новинами, а саме про атаку.

На підготовку їм треба 10 днів, а часу від попередньої атаки пройшло вже багато. Технічно росіяни готові,

– наголосив Світан.

Через це ГУР та СБУ намагаються завдавати ударів по російських аеродромах, де базуються стратегічні бомбардувальники. Їхня ціль – зірвати підготовку окупантів до обстрілів України.

Пошкоджувати, за словами льотчика-інструктора, можна не лише літаки, які безпілотникам важко знайти та вразити. До того ж для ударів по самому аеродрому безпілотників повинно бути більше сотні.

Ціллю можуть бути спеціальна інженерна служба, яка готує російські ракети для виконання бойових завдань, а також самі склади ракет та палива,

– пояснив Світан.

Льотчик-інструктор додав, що нещодавні атаки українських дронів, ймовірно, були здійснені для розвідки ППО ворога. Спершу варто прокласти маршрут польоту та подивитись, як відреагує протиповітряна російська оборона, а потім здійснити основну атаку.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Росія готує нові масовані атаки по українській енергосистемі. Він наголосив, що агресор не буде давати нам такої "розкоші" – просто жити спокійно.