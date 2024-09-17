Потужні вибухи як у самому Енгельсі, так і в районі аеродрому лунали в ніч проти 17 вересня. Вочевидь, росіяни знову пережили атаку далекобійними українськими дронами. Defense Express назвали імовірну кількість ворожих бортів, які могли перебувати на летовищі в цей момент.

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Скільки літаків могло бути на Енгельсі під час останньої атаки

Відповідно до супутникових знімків російського аеродрому "Енгельс" 15 вересня 2024 року, там базувалися чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і та два Ту-160. Іще два Ту-160 були намальовані, також стояв один транспортний літак, імовірно, типу Ан-12.

Супутниковий знімок аеродрому Енгельс за 15 вересня / Фото OSINT-аналітик MT_Anderson в соцмережі Х

"На перший погляд, показник у всього чотири Ту-95МС та два Ту-160 може виглядати незначним. Особливо якщо зробити поправку на те, що за останні два дні росіяни навряд чи перегнали додаткову кількість бомбардувальників на Енгельс, ну і що ворог зараз зазвичай не використовує ті самі Ту-160 для ударів по нашій території. Однак тут варто враховувати не тільки кількість літаків, але й показник бойового навантаження, який вони можуть взяти. І у випадку зі згаданими вище чотирма Ту-95МС показник бойового навантаження може складати до 32 ракет типу Х-101, тобто свідчить про достатньо вагому загрозу", – акцентували аналітики.

Навіщо окупанти розміщують літаки на Енгельсі, якщо Україна може туди вдарити

Росія не може виготовляти нові Ту-95 і Ту-160, тож, на перший погляд, їх базування в зоні ураження далекобійних дронів видається нелогічним.

Але окупанти не мають технічної можливості розмістити одночасно усі стратегічні бомбардувальники лише на Оленьї. Утім, Україна довела, що відстань для неї – не перепона, і Сили оборони дістали навіть до Оленьї. Можливо, тому ворог вирішив розміщувати бомбардувальники "децентралізовано", одночасно по кількох летовищах.

Цікаво! MT_Anderson написав і про два Ту-22, та Defense Express не внесли його до переліку.