Про це повідомив технічний директор Центрального командування США Шайлер Мур. За його словами, українські дрони зможуть знайти літак при будь-яких обставинах.

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Росіяни ховають свої літаки

За словами Мура, росіяни вважали, що накладка шин на фюзеляж літака могла ускладнити "машинний зір" розпізнавання цілі. Зокрема, як захід протидії противник також малював силуети літаків, а потім приховував їх під шинами.

У джерелі говориться, що справа стосується не так візуального відображення, як теплових сигнатур об'єктів. Як приклад можна навести крилаті ракети Storm Shadow, які використовують тепловізійну головку самонаведення для порівняння отриманого зображення з еталонною моделлю цілі.

Важливо! Якщо нейронна мережа ніколи раніше не зустрічала зображення літака, вона справді може його пропустити. Втім, цілеспрямоване навчання зрештою дозволить їй розпізнавати його.

Українські дрони точно вміють розпізнавати літаки, які прикриті шинами, бо на тій же авіабазі "Оленья" уразили російські Ту-22М3 повітряним підривом. При цьому на цій авіабазі абсолютно всі Ту-22М3 прикриті,

– додає Defense Express.

Нагадаємо, що українські безпілотники долітають і до далекої Мурманської області Росії, де розташований аеродром "Оленья". Військовий об'єкт двічі поспіль намагалися атакувати.