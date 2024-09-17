Поки Білий дім напрацьовує дозвіл, Росія відводить літаки із зони ураження західної зброї. Політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у розмові з 24 Каналом пояснив, що тепер Україні потрібно ще більше повноважень.

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Рішення потрібно Україні негайно

Володимир Зеленський повідомив, що Україна досі немає дозволу на далекобійні удари західною зброєю по Росії. Тож навіть якщо Захід ухвалить це рішення, його просто не буде достатньо, адже Росія почала відводити свої літаки із можливої зони ураження зброєю партнерів.

Станом на зараз Україна і не може виграти війну, тому що союзники всіляко висять у нас на руках або не дають "ні лук, ні стріли". Мене лякають ці затримки, бо доки у великих кабінетах бояться та вимірюють ризики, тут гинуть конкретні загрози. Політика цинічна і далека від моралі,

– наголосив Олег Лісний.

Є й інша погана перспектива для України. Адже можна отримати дозвіл, але не отримати ракет для завдавання ударів. Ракети, які Україні має на озброєнні, можуть бити на в середньому 350 кілометрів по території Росії. Однак Кремль вже погрожує так, ніби умовні ATACMS прилетять по Москві.

"Нам ніхто не дає ракет великої дальності. Шановні (західні лідери – 24 Канал), реагуйте відповідно до того, що Путін говорить. Ви нам іще нічого не дали, а він вже лякає ядерними випробування. Мабуть, не нам треба руки викручувати, а Путіну дати по зубах", – іронічно зауважив політолог.

Важливо! Президент України неодноразово наголошував на тому, що західна зброя потрібна Україні винятково для атак по військових цілях у Росії. Зокрема, для знищення літаків, які щоденно випускають по Україні керовані авіабомби та ракети.

Чи змінить щось зустріч Байдена та Зеленського

Вже у вересні відбудеться нова зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що у межах цього візиту президенти особисто обговорюватимуть тему ударів по Росії західною зброєю.

Я хотів, щоб це була остання зустріч з приводу далекобійного компонента. В моєму розумінні там мають ухвалити позитивне рішення. І не лише рішення, яке дозволить нам бити по конкретних цілях, а й дозволи, які базуватимуться на реаліях війни. Якщо ми побачили скупчення військ – то вже не маємо питати у вас, домовмося тут, на березі, що ми їх знищуємо,

– наголосив Лісний.

Зауважимо, що видання The Times припустило, що Байден може дозволити Україні використовувати британські ракети Storm Shadow та французькі SCALP вглиб Росії, якщо й уряди цих країн підтримають відповідний крок.

Водночас є ймовірність, що дозволу на використання американських ракет ATACMS не буде.