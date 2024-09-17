Пока Белый дом нарабатывает разрешение, Россия отводит самолеты из зоны поражения западного оружия. Политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом объяснил, что теперь Украине нужно еще больше полномочий.

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Решение нужно Украине немедленно

Владимир Зеленский сообщил, что Украина до сих пор нет разрешения на дальнобойные удары западным оружием по России. Поэтому даже если Запад примет это решение, его просто не будет достаточно, ведь Россия начала отводить свои самолеты из возможной зоны поражения оружием партнеров.

По состоянию на сейчас Украина и не может выиграть войну, потому что союзники всячески висят у нас на руках или не дают "ни лук, ни стрелы". Меня пугают эти задержки, потому что пока в больших кабинетах боятся и измеряют риски, здесь гибнут конкретные угрозы. Политика цинична и далека от морали,

– подчеркнул Олег Лесной.

Есть и другая плохая перспектива для Украины. Ведь можно получить разрешение, но не получить ракет для нанесения ударов. Ракеты, которые Украина имеет на вооружении, могут бить на в среднем 350 километров по территории России. Однако Кремль уже угрожает так, будто условные ATACMS прилетят по Москве.

"Нам никто не дает ракет большой дальности. Уважаемые (западные лидеры – 24 Канал), реагируйте в соответствии с тем, что Путин говорит. Вы нам еще ничего не дали, а он уже пугает ядерными испытаниями. Видимо, не нам надо руки выкручивать, а Путину дать по зубам", – иронично заметил политолог.

Важно! Президент Украины неоднократно подчеркивал, что западное оружие нужно Украине исключительно для атак по военным целям в России. В частности, для уничтожения самолетов, которые ежедневно выпускают по Украине управляемые авиабомбы и ракеты.

Изменит ли что-то встреча Байдена и Зеленского

Уже в сентябре состоится новая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в рамках этого визита президенты лично будут обсуждать тему ударов по России западным оружием.

Я хотел, чтобы это была последняя встреча по поводу дальнобойного компонента. В моем понимании там должны принять положительное решение. И не только решение, которое позволит нам бить по конкретным целям, но и разрешения, которые будут базироваться на реалиях войны. Если мы увидели скопление войск – то уже не должны спрашивать у вас, договоримся здесь, на берегу, что мы их уничтожаем,

– подчеркнул Лесной.

Заметим, что издание The Times предположило, что Байден может позволить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP вглубь России, если и правительства этих стран поддержат соответствующий шаг.

В то же время есть вероятность, что разрешения на использование американских ракет ATACMS не будет.