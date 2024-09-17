Об этом сообщил технический директор Центрального командования США Шайлер Мур. По его словам, украинские дроны смогут найти самолет при любых обстоятельствах.

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Россияне прячут свои самолеты

По словам Мура, россияне считали, что накладка шин на фюзеляж самолета могла усложнить "машинное зрение" распознавания цели. В частности, в качестве меры противодействия противник также рисовал силуэты самолетов, а затем скрывал их под шинами.

В источнике говорится, что дело касается не так визуального отображения, как тепловых сигнатур объектов. В качестве примера можно привести крылатые ракеты Storm Shadow, которые используют тепловизионную головку самонаведения для сравнения полученного изображения с эталонной моделью цели.

Важно! Если нейронная сеть никогда раньше не встречала изображение самолета, она действительно может его пропустить. Впрочем, целенаправленное обучение в конце концов позволит ей распознавать его.

Украинские дроны точно умеют распознавать самолеты, которые прикрыты шинами, потому что на той же авиабазе "Оленья" поразили российские Ту-22М3 воздушным подрывом. При этом на этой авиабазе абсолютно все Ту-22М3 прикрыты,

– добавляет Defense Express.

Напомним, что украинские беспилотники долетают и до далекой Мурманской области России, где расположен аэродром "Оленья". Военный объект дважды подряд пытались атаковать.