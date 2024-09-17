Мощные взрывы как в самом Энгельсе, так и в районе аэродрома раздавались в ночь на 17 сентября. Очевидно, россияне снова пережили атаку дальнобойными украинскими дронами. Defense Express назвали вероятное количество вражеских бортов, которые могли находиться в аэропорту в этот момент.

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Сколько самолетов могло быть на Энгельсе во время последней атаки

Согласно спутниковым снимкам российского аэродрома "Энгельс" 15 сентября 2024 года, там базировались четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и и два Ту-160. Еще два Ту-160 были нарисованы, также стоял один транспортный самолет, предположительно, типа Ан-12.

Спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 15 сентября / Фото OSINT-аналитик MT_Anderson в соцсети Х

"На первый взгляд, показатель всего в четыре Ту-95МС и два Ту-160 может выглядеть незначительным. Особенно если сделать поправку на то, что за последние два дня россияне вряд ли перегнали дополнительное количество бомбардировщиков на Энгельс, ну и что враг сейчас обычно не использует те же Ту-160 для ударов по нашей территории. Однако здесь стоит учитывать не только количество самолетов, но и показатель боевой нагрузки, которую они могут взять. И в случае с упомянутыми выше четырьмя Ту-95МС показатель боевой нагрузки может составлять до 32 ракет типа Х-101, то есть свидетельствует о достаточно весомой угрозе", – акцентировали аналитики.

Зачем оккупанты размещают самолеты на Энгельсе, если Украина может туда ударить

Россия не может производить новые Ту-95 и Ту-160, поэтому, на первый взгляд, их базирование в зоне поражения дальнобойных дронов кажется нелогичным.

Но оккупанты не имеют технической возможности разместить одновременно все стратегические бомбардировщики только на Оленье. Впрочем, Украина доказала, что расстояние для нее – не помеха, и Силы обороны достали даже до Оленьи. Возможно, поэтому враг решил размещать бомбардировщики "децентрализованно", одновременно по нескольким аэродромам.

Интересно! MT_Anderson написал и о двух Ту-22, но Defense Express не внесли его в перечень.