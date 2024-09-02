Битва за Покровск приближается: Мусиенко дал прогноз боев на осень

Битва за Покровск станет генеральной битвой для российских войск в рамках их наступательной кампании, которую они начали осенью 2023 года. По результатам этой кампании станет ясно, в каком физическом состоянии будут находиться оккупанты и насколько ВСУ успеют восстановить ресурсы. От этих факторов будет зависеть дальнейшая ситуация.

Об этом заявил в эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что в перечне этих факторов и операция Сил обороны Украины в Курской области.

Смотрите также Бои за Торецк и Селидово, россияне хотят окружить Угледар: как изменилась линия фронта за неделю

Когда может начаться битва за Покровск

На Торецком направлении несмотря на давление и успехи, которые имеет враг, удается сбивать темп атаки противника. С точки зрения удержания позиций под Угледаром, украинские бойцы уже превзошли даже оптимистичные прогнозы, потому что риски того, что враг будет продвигаться и брать в полуокружение Угледарское направление – существовали.

Сейчас ВСУ используют преимущества ландшафта, рельефа, водоемов, чтобы сдерживать там противника. Это удается сделать. Пока не оправдывается самый пессимистический прогноз, что может произойти так, что ВСУ придется осуществлять стратегическое отступление с особо важных позиций в Донецкой области.

Но, как видно сегодня, отступление с определенных участков есть, однако это не стратегическое отступление со всех позиций. Еще есть города-крепости на севере области, в первую очередь Славянск, Краматорск, уже потом будет битва за Покровск. Она еще не началась. Думаю, это произойдет во второй половине сентября,

– озвучил Мусиенко.

Враг пытается деморализовать украинское общество

По его словам, стоит учитывать, что впереди осенне-зимний период, который несколько замедлит наступательную активность врага. Военный эксперт отметил, что российские войска, несмотря на свои способности и возможности, тоже не могут наступать бесконечно.

Сейчас есть попытка противника максимально деморализовать украинское общество, попытаться сделать это с украинским войском, посеять панику, вбрасывать определенные публикации о негативных прогнозах.

Каким образом враг может захватить Донецкую область до конца 2024 года? Нет для этого предпосылок. Враг имеет успехи на Покровском направлении в течение августа, действительно ведет стремительные наступательные действия, но это не означает, что он приближается к захвату всей Донецкой области,

– подчеркнул Мусиенко.