По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, которым он поделился с 24 Каналом, есть очевидные вещи, и их нельзя игнорировать. В то же время появление таких прогнозов, по его мнению, вполне понятно.

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Война – форма существования России

"Горячая фаза войны не закончится, к сожалению, не сегодня и не завтра, а может и не в 2025 году. Потому что Владимир Путин эту войну не прекратит. Учитывая все, что произошло после 24 февраля 2022 года, – война стала формой существования России. На сегодня действует принцип: есть война, есть Россия", – объяснил оппозиционный журналист.

Однако сейчас много говорят о возможном завершении войны, потому что в предновогоднее время хочется чуда. Не зря есть отдельный литературный жанр – рождественская сказка. Это, по мнению Яковенко, нормальное человеческое желание, чтобы в новом году все было хорошо, и эти надежды нельзя убивать. Однако с другой стороны, нельзя позволять себе строить иллюзии.

Также в качестве Санта Клауса, который может сотворить чудеса, многие склонны рассматривать Дональда Трампа. Однако, как заметил оппозиционный журналист, это ошибка, он – не Санта Клаус, а 47-й президент США, который обещал закончить войну России против Украины.

В то же время Трамп очень быстро поймет, что эта его миссия не может быть выполнена. Потому что единственный человек, который может прекратить войну, это Путин. Но глава Кремля не хочет это делать и даже не очень может. Формально, в его власти вывести войска за линию границ 1991 года, и тогда война прекратится. Однако он это не сделает,

– уверен он.

Обратите внимание! Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании, заявлял, что закончит войну в Украине "за 24 часа", сменил риторику. Недавно он сказал, что урегулирование конфликта потребует готовности президента Украины и главы Кремля. В то же время Трамп не уточнил, каких именно уступок он ожидает от Киева и Москвы.

Игорь Яковенко отметил, что не хочет разрушать "рождественские сказки" и предновогодние надежды, но, по его мнению, находиться в иллюзиях довольно опасно.

Это неверный прогноз, ориентация, неправильный расчет сил и это может привести к большим проблемам. Я хотел бы и даже хочу ошибиться, но то, что я вижу, не позволяет мне сделать другой вывод,

– подчеркнул он.

К слову, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что якобы "до Нового года закончится горячая фаза войны". По его словам, 30 декабря 2024 года ожидалась "историческая встреча в верхах" и с ней якобы было "непосредственно связано" прекращение "горячей фазы".

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что "предпосылки для завершения украинского конфликта или любой его фазы" отсутствуют. Кроме того, он сказал, что в графике Путина не запланировано международных контактов 30 декабря.