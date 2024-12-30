Говорится о его окружении, которое может начать "большую игру против всех". Такое мнение 24 Каналу озвучила российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что свидетельствуют этому война в Сирии и авиакатастрофа в Казахстане.

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Самая большая угроза для российского диктатора

По словам российской оппозиционерки, в следующем году Россию могут ждать много неприятных интриг, в стране-агрессоре может начаться "серьезная игра".

Когда у власти диктатор остается слишком долго, его близкое окружение начинает своеобразную борьбу против всех,

– отметила Курносова.

Этому способствуют несколько факторов, например, ранее ходили слухи, что "скандальный" магазин Wildberries отдадут Рамзану Кадырову, как плату за то, что он наладит отношения России и Сирии.

Однако теперь, после того, как повстанцы в стране захватили власть, неизвестно, удастся ли главе Чечни это сделать.

В борьбе за Wildberries, с другой стороны от Кадырова, есть глава администрации президента России Антон Вайно. В Сирии же проиграла Служба внешней разведки с директором Сергеем Нарышкиным, который потерял свои позиции и теперь в Сирии за Россию выступает Кадыров. Не захочет ли Нарышкин вернуть себе место?,

– заметила она.

Еще одним важным вопросом остается сбитие самолета Embraer-190. Есть вероятность, что к этому причастна российская ПВО, или даже "друзья" Кадырова, чтобы ликвидировать его власть.

Кстати, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что серьезной проблемой для российского диктатора составляют, по его мнению, и сами россияне. Поэтому Кремль ввел тотальный контроль над населением, прослушивает телефонные звонки и даже установил огромное количество камер в общественных местах.