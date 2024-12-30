В России уже даже установили камеры и прослушивают мобильные телефоны для контроля над населением. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что главный страх Путина – россияне.

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Паранойя российского диктатора

По словам российского оппозиционного политика, власть Кремля едва держится на ногах, поэтому для усиления она все время должна повышать градус истерики и репрессии.

Сейчас Путин фактически всех объявил террористами и военными преступниками, ступая шагами нацизма,

– отметил Гудков.

Сейчас Кремль организует тотальный контроль за населением. Россия – единственная страна, где поставили сотни тысяч камер с идентификацией личности. Более того, Кремль сейчас готовит новую программу, которая позволит отслеживать место геолокации граждан через мобильные телефоны.

Путин до истерики боится движений граждан, боится роста внутренних протестных тенденций. Эта репрессивная система должна каждый день доказывать, что без нее власть не защитит, поэтому она сама придумывает угрозы там, где их нет,

– подчеркнул он.

Российский оппозиционный политик добавил, что россияне тем временем живут в тотальном страхе, боятся обмениваться информацией через звонки и осуществляют внутреннюю миграцию.

Кстати, политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман отметил, что на фоне слов Путина об успехах на фронте и экономики в некоторых городах России отменяют празднование Нового года из-за роста цен и военные ограничения.