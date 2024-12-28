Власти страны-агрессора понимают, что война уже на их территории как в небе, так и на земле. Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что в Кремле этого очень боятся и начинают чувствовать опасность.

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В Кремле паника

Одним из проявлений паники является сбитие азербайджанского самолета над Грозным. Россияне начинают стрелять без разбора, они теряют рациональное мышление, поэтому могли сбить пассажирское судно. Подобные случаи случались и раньше.

Таких трагедий будет становиться все больше, потому что россияне дальше будут бить по своим. Элементы паники присутствуют даже в верхушке Кремля. Владимир Путин пытается их как-то успокоить и постоянно повторяет, что все якобы идет по плану,

– сказал политолог.

Диктатор фантазирует, что экономика России хорошо развивается, а на фронте якобы чрезвычайные успехи. Так он пытается отвлечь внимание населения и политической верхушки от реальных проблем, но это ему не слишком удается.

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский самолет, который летел в Грозный. Его перенаправляли в другие аэропорты якобы из-за тумана. Впоследствии появились снимки, на которых видно, что на фюзеляже есть следы обломков. Ряд источников заявил, что самолет сбили из российского ЗРК в небе над Грозным.