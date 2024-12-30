В Росії вже навіть встановили камери та прослуховують мобільні телефони для контролю над населенням. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що головний страх Путіна – росіяни.

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Параноя російського диктатора

За словами російського опозиційного політика, влада Кремля ледь тримається на ногах, тому для посилення вона весь час повинна підвищувати градус істерики та репресії.

Зараз Путін фактично всіх оголосив терористами та воєнними злочинцями, ступаючи кроками нацизму,

– зауважив Гудков.

Зараз Кремль організовує тотальний контроль за населенням. Росія – єдина країна, де поставили сотні тисяч камер з ідентифікацією особи. Ба більше, Кремль зараз готує нову програму, яка дозволить відстежувати місце геолокації громадян через мобільні телефони.

Путін до істерики боїться рухів громадян, боїться зростання внутрішніх протестних тенденцій. Ця репресивна система повинна кожен день доводити, що без неї влада не захистить, тому вона сама придумує загрози там, де їх нема,

– наголосив він.

Російський опозиційний політик додав, що росіяни тим часом живуть в тотальному страху, бояться обмінюватись інформацією через дзвінки та здійснюють внутрішню міграцію.

До речі, політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що фоні слів Путіна про успіхи на фронті та економіки у деяких містах Росії скасовують святкування Нового року через зростання цін та воєнні обмеження.