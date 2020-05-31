Украина уже находится на пути ослабления карантинных ограничений. Не исключение здесь и отрасль культуры. Так на каком этапе возобновят работу театры, концертные залы и другие заведения индустрии?

В Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали сайту 24 канала, как будет происходить дальнейшее ослабление карантина для отрасли и что разрешено уже.

Поэтапный выход из карантина для сферы культуры

План выхода из карантина учреждений культуры и художественного образования опирается на общегосударственные этапы, предложенные Минздравом. Стоит отметить, что их даты пока ориентировочные и могут корректироваться. Также все ограничительные меры отменяются по принципу адаптивности (то есть в каждом регионе отдельно, в зависимости от ситуации с распространением вируса).

Сейчас дальнейшее "открытие" для отрасли культуры выглядит так:

III этап (с 1 июня)

Восстановление полноценного репетиционного процесса, работы постановочной, инженерно-технической и административной частей.

Проведение спектаклей, концертов и других культурно-художественных мероприятий на открытых площадках.

Открытие библиотек.

Допуск студентов профессиональных художественных колледжей и вузов к индивидуальным и малыми группами (до 10 человек) занятиям для подготовки к итоговой аттестации и творческим конкурсам для поступления.

Все вышеуказанное – при условии соблюдения нужной дистанции, обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и соблюдения мер предосторожности.

IV этап

Проведение спектаклей, концертов и других культурно-художественных мероприятий в помещениях учреждений культуры (при условии соблюдения соответствующей дистанции и обязательной предварительной обработки средствами дезинфекции помещений). Участники должны быть обеспечены масками и соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры.

Доступ абитуриентов в учреждения высшего и профессионального образования для прохождения вступительных творческих испытаний, в соответствии с условиями приема.

V этап

Полное снятие ограничений.

Восстановление творческо-производственного процесса учреждений культуры.

Возобновление учебных занятий в учреждениях художественного образования всех уровней.

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Уже разрешено проведение репетиций и тренировок без зрителей для театров, цирковых и художественных коллективов, концертных организаций. Однако такие собрания должны включать до 50 человек, все участники должны быть в масках и соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, второй этап (который начался 22 мая) предусматривает снятие ограничений по проведению индивидуальных экскурсий, а также спектаклей и концертов на малых или открытых сценах (до 100 человек). Участники и зрители должны быть в масках и соблюдать соответствующие меры предосторожности.



Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Какие шаги предпринимает государство, чтобы поддержать сферу культуры?

Чтобы помочь отрасли в условиях убытков от карантинных ограничений, Минкульт и Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики инициировали ряд мероприятий. В частности, в ВР зарегистрирован пакет проектов законов (№3377, 3378, 3379), которым направлено поддержать отрасль культуры и упростить отдельные аспекты правового регулирования на период карантина и выхода из него.

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Кроме того, на стадии разработки находятся еще три нормативно-правовых акта, которые призваны стимулировать развитие сферы культуры и креативных индустрий после карантина, среди которых: