Україна уже перебуває на шляху послаблення карантинних обмежень. Не винятком тут є і галузь культури. Тож на якому етапі відновлять роботу театри, концертні зали та інші заклади індустрії?

У Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли сайту 24 каналу, як буде відбуватися подальше послаблення карантину для галузі та що дозволено уже.

Поетапний вихід з карантину для сфери культури

План виходу з карантину закладів культури та мистецької освіти спирається на загальнодержавні етапи, запропоновані МОЗ. Варто зазначити, що їх дати наразі – орієнтовні і можуть коригуватися. Також усі обмежувальні заходи скасовуються за принципом адаптивності (тобто у кожному регіоні окремо, залежно від ситуації з поширенням вірусу).

Наразі подальше "відкриття" для галузі культури виглядає так:

ІІІ етап (з 1 червня)

Відновлення повноцінного репетиційного процесу, роботи постановочної, інженерно-технічної та адміністративної частин.

Проведення вистав, концертів та інших культурно-мистецьких заходів на відкритих майданчиках.

Відкриття бібліотек.

Допуск студентів фахових мистецьких коледжів та ВНЗ до індивідуальних та малогрупових (до 10 осіб) занять для підготовки до підсумкової атестації та творчих конкурсів для вступу.

Все вищезазначене – за умови дотримання потрібної дистанції, забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та дотримання заходів обережності.

IV етап

Проведення вистав, концертів та інших культурно-мистецьких заходів в приміщеннях закладів культури (за умови дотримання відповідної дистанції та обов’язкової попередньої обробки приміщень засобами дезінфекції). Учасники мають бути забезпечені масками та дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Доступ абітурієнтів до закладів вищої та фахової передвищої освіти для проходження вступних творчих випробувань, відповідно до умов прийому.

V етап

Повне зняття обмежень.

Відновлення творчо-виробничого процесу закладів культури.

Відновлення навчальних занять в закладах мистецької освіти всіх рівнів.

До теми Як Україна виходить з карантину: 5 етапів

Уже дозволено проведення репетицій та тренувань без глядачів для театрів, циркових та художніх колективів, концертних організацій. Однак такі зібрання повинні включати до 50 осіб, всі учасники мають бути у масках та дотримуватися заходів обережності.

Крім того, другий етап (який розпочався 22 травня) передбачає зняття обмежень щодо проведення індивідуальних екскурсій, а також – вистав та концертів на малих чи відкритих сценах (до 100 осіб). Учасники та глядачі повинні бути у масках та дотримувати відповідних заходів обережності.



Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

Які кроки здійснює держава, щоб підтримати сферу культури?

Щоб допомогти галузі в умовах зазнання збитків від карантинних обмежень, Мінкульт та Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціювали низку заходів. Зокрема, у ВР зареєстровано пакет проєктів законів (№3377, 3378, 3379), яким спрямовано підтримати галузь культури та спростити окремі аспекти правового регулювання на період карантину та виходу з нього.

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Крім того, на стадії розробки перебувають ще три нормативно-правових акта, які покликані стимулювати розвиток сфери культури та креативних індустрій після карантину, серед яких: