Коли відкриються театри та концертні зали: етапи виходу з карантину
Україна уже перебуває на шляху послаблення карантинних обмежень. Не винятком тут є і галузь культури. Тож на якому етапі відновлять роботу театри, концертні зали та інші заклади індустрії?
У Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли сайту 24 каналу, як буде відбуватися подальше послаблення карантину для галузі та що дозволено уже.
Поетапний вихід з карантину для сфери культури
План виходу з карантину закладів культури та мистецької освіти спирається на загальнодержавні етапи, запропоновані МОЗ. Варто зазначити, що їх дати наразі – орієнтовні і можуть коригуватися. Також усі обмежувальні заходи скасовуються за принципом адаптивності (тобто у кожному регіоні окремо, залежно від ситуації з поширенням вірусу).
Наразі подальше "відкриття" для галузі культури виглядає так:
ІІІ етап (з 1 червня)
- Відновлення повноцінного репетиційного процесу, роботи постановочної, інженерно-технічної та адміністративної частин.
- Проведення вистав, концертів та інших культурно-мистецьких заходів на відкритих майданчиках.
- Відкриття бібліотек.
- Допуск студентів фахових мистецьких коледжів та ВНЗ до індивідуальних та малогрупових (до 10 осіб) занять для підготовки до підсумкової атестації та творчих конкурсів для вступу.
Все вищезазначене – за умови дотримання потрібної дистанції, забезпечення учасників засобами індивідуального захисту та дотримання заходів обережності.
IV етап
- Проведення вистав, концертів та інших культурно-мистецьких заходів в приміщеннях закладів культури (за умови дотримання відповідної дистанції та обов’язкової попередньої обробки приміщень засобами дезінфекції). Учасники мають бути забезпечені масками та дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
- Доступ абітурієнтів до закладів вищої та фахової передвищої освіти для проходження вступних творчих випробувань, відповідно до умов прийому.
V етап
- Повне зняття обмежень.
- Відновлення творчо-виробничого процесу закладів культури.
- Відновлення навчальних занять в закладах мистецької освіти всіх рівнів.
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Уже дозволено проведення репетицій та тренувань без глядачів для театрів, циркових та художніх колективів, концертних організацій. Однак такі зібрання повинні включати до 50 осіб, всі учасники мають бути у масках та дотримуватися заходів обережності.
Крім того, другий етап (який розпочався 22 травня) передбачає зняття обмежень щодо проведення індивідуальних екскурсій, а також – вистав та концертів на малих чи відкритих сценах (до 100 осіб). Учасники та глядачі повинні бути у масках та дотримувати відповідних заходів обережності.
Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу
Які кроки здійснює держава, щоб підтримати сферу культури?
Щоб допомогти галузі в умовах зазнання збитків від карантинних обмежень, Мінкульт та Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ініціювали низку заходів. Зокрема, у ВР зареєстровано пакет проєктів законів (№3377, 3378, 3379), яким спрямовано підтримати галузь культури та спростити окремі аспекти правового регулювання на період карантину та виходу з нього.
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Крім того, на стадії розробки перебувають ще три нормативно-правових акта, які покликані стимулювати розвиток сфери культури та креативних індустрій після карантину, серед яких:
- проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення пільг зі сплати ПДВ для переліку операцій з постачання послуг у сфері культури;
- пропозиції щодо надання грантів Українським інститутом книги та Українським культурним фондом у сферах книговидавничої справи, культури і креативних індустрій;
- проєкт, яким передбачено удосконалення регулювання процедури повернення квитків відвідувачами (а також повернення їм грошей) у разі скасування чи перенесення дати заходу.