Комитет Совета поддержал законопроект о праве на демобилизацию родителей, имеющих 3 детей

Мужчин, имеющих троих детей, могут не мобилизовать. Однако законопроект еще могут изменить.

Об этом 15 сентября сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он объяснил, в чем суть закона.

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"Комитет Совета по нацбезопасности поддержал мой законопроект о праве на демобилизацию родителей, имеющих троих детей. Законопроект поддержали за основу и в целом. То есть, когда его вынесут на рассмотрение Рады, то примут одним голосованием. Теперь дело за согласительным советом", – написал Гончаренко.

Что предлагают еще

По словам Гончаренко, мужчин, имеющих троих детей, не будут мобилизовать. Однако если третий ребенок родился после того, как мужчина вступил в ряды ВСУ, он не может демобилизоваться.

Депутат рассказал, что с 24 февраля многодетных мужчин брали в ряды защитников. Они могли мобилизоваться по желанию, но на практике это не всегда срабатывало. Следовательно, Гончаренко предлагает добавить еще одну причину для увольнения с военной службы при условии военного положения.

"Итак, если ребенок родился уже во время службы, то военный будет иметь право на демобилизацию", – сказал нардеп.

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