Арахамия назвал страны, которые могут стать новыми гарантами безопасности Украины

Во вторник, 29 марта, в Турции прошел первый день переговоров между Украиной и Россией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о некоторых моментах системы безопасности.

Давид Арахамия заявил, что первой победой считают смену страны, где проходят переговоры. Раньше это было в Беларуси.

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Арахамия о гарантиях безопасности для Украины

Он назвал страны, которые видит Украина в качестве гарантий безопасности. Арахамия, подчеркнул, что когда началась война, система безопасности в Европе дала большую трещину, по сути она не работает.

Депутат добавил, что есть определенные договоренности на двустороннем уровне, в то время как все блоки и другие системы, обеспечивающие безопасность в стране, не работают. Арахамия сообщил, что они выступили с официальным предложением о создании новой системы гарантий безопасности для Украины.

Мы настаиваем на том, чтобы это был международный договор, подписанный всеми гарантами безопасности. Которые будут ратифицировать (договор – ред.), чтобы не повторять ошибку, которая когда-то была в Будапештском референдуме. Хотим, чтобы это был исправный международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины,

– заявил Арахамия.

Народный депутат добавил, что страны-гаранты фактически будут действовать по аналогу 5 статьи устава НАТО или даже немного жестче. Поскольку в Альянсе нет ограничения по количеству консультаций, которые могут длиться и год. Украина требует, чтобы необходимые консультации проводились в течение первых трех дней, после этого страны-гаранты юридически обязаны оказать помощь Украине. Речь идет о:

закрытии неба,

предоставлении оружия,

военной помощи, вооруженных силах.

Арахамия подчеркнул, что украинская группа переговорщиков передала только предложения. Они ничего не подписывали.

Среди государств-гарантов Украина видит:

страны из Совбеза ООН – Великобритания, Китай, США, Франции . Арахамия подчеркнул, что Российская Федерация тоже является членом Совбеза, однако в этой стране будут отдельные переговоры и условия.

. Арахамия подчеркнул, что Российская Федерация тоже является членом Совбеза, однако в этой стране будут отдельные переговоры и условия. Германию, Италию, Турцию, Израиль, Канаду, Польшу.

Кроме того, украинская сторона предлагает сделать так, чтобы к настоящему договору могли свободно присоединиться и другие государства.

Давид Арахамия также рассказал, что в настоящее время продолжаются переговоры по этому вопросу. По его словам, некоторые страны уже дали предварительное согласие, однако они ждут официальных уведомлений.

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