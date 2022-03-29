Давид Арахамія заявив, що першою перемогою вони вважають зміну країни, де проходять переговори. Раніше це було у Білорусі.

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Арахамія про гарантії безпеки для України

Він назвав країни, які Україна бачить у якості гарантій безпеки. Арахамія, наголосив, коли почалася війна система безпеки у Європі дала велику тріщину, по суті вона не працює.

Депутат додав, що є певні домовленості на двосторонньому рівні, тоді як всі блоки й інші системи, яка мають гарантувати безпеку в країні, не працюють. Арахамія повідомив, що вони виступили з офіційною пропозицією щодо створення нової системи гарантій безпеки для України.

Ми наполягаємо на тому, щоб це був міжнародний договір, який будуть підписувати усі гаранти безпеки. Які будуть ратифікувати (договір – ред.), щоб не повторювати помилку, яка була колись у Будапештському меморандумі. Хочемо, щоб це був справний міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України,

– заявив Арахамія.

Народний депутат додав, що країни-гаранти фактично будуть діяти за аналогом 5 статті статуту НАТО або навіть трохи жорсткіше. Оскільки в Альянсі немає обмеження щодо кількості консультацій, які можуть тривати й рік. Натомість Україна вимагає, щоб необхідні консультації проводили протягом перших трьох днів, після цього країни-гаранти юридично зобов'язані надати допомогу Україні. Йдеться про:

закриття неба,

надання зброї,

військова допомога, збройні сили.

До теми! Арахамія наголосив, що українська група перемовників лише передала пропозиції. Вони нічого не підписували.

Серед держав-гарантів Україна бачить:

країни з Ради безпеки ООН – Велика Британія, Китай, США, Франції. Арахамія підкреслив, що Російська Федерація теж є членом Радбезу, проте щодо цієї країни будуть окремі переговори та умови.

Арахамія підкреслив, що Російська Федерація теж є членом Радбезу, проте щодо цієї країни будуть окремі переговори та умови. Німеччину, Італію, Туреччину, Ізраїль, Канаду, Польщу.

Крім того, українська сторона пропонує зробити так, щоб до цього договору могли вільно приєднатися й інші держави.

Давид Арахамія також розповів, що наразі тривають переговори щодо цього питання. За його словами, деякі країни вже дали попередню згоду, проте вони чекають офіційних повідомлень.

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