Когда началась война, у президента уже собрались все советники, – Данилов

Когда началась война, в 5:15 в офисе президента уже собрались все представители Нацсовета и обороны, которые были готовы к вторжению России. Однако никто из них не верил, что нападение может произойти со стороны Беларуси.

Об этом в прямом эфире телеканала "Рада" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Мы имели информацию и понимали, что русские сделают такую вещь... мы закалялись. Сказать, что для нас это было неожиданностью я не могу,

– отметил Данилов.

Он отметил, что наша армия сильная, ставка верховного главнокомандующего работает 24 часа в сутки, все представители сектора безопасности и обороны остаются на местах.

Кроме этого, Данилов выразил благодарность медикам и кибервойскам, которые выполняют очень важные задачи.

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