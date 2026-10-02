Кличко раскрыл, когда может возобновиться движение "зеленой" ветки метро на Левый берег

В Киеве состоялось заседание Рады обороны Киева, на котором обсудили ситуацию в столице, подвергающейся постоянным вражеским атакам. В частности, был рассмотрен вопрос о возобновлении движения "зеленой" линии метро через Днепр.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Когда может заработать "зеленая ветка" метро?

Состоялось заседание Рады обороны Киева. Вместе с военными, представителями СБУ и ГСЧС, правоохранителями обсудили обеспечение функционирования столицы в условиях постоянных разрушительных атак врага. Призвал все службы, входящие в Раду обороны, действовать слаженно и ответственно. Сейчас не время для популизма. Нужно принимать взвешенные решения и информировать людей. Столица находится в очень драматической ситуации. И делать вид, что сейчас можно жить, как в мирное время, уже не получится!

– написал Виталий Кличко.

В частности, по словам Кличко, Рада обороны столицы рассмотрела вопрос о движении транспорта по мостам через Днепр и работе "зеленой" ветки метро.

"Заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС, коммунальные службы, и все они представили предложения по обеспечению безопасности. С учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами города. Предложения Рады обороны направляем в центральные органы власти. Обсудили также вопрос о движении "зеленой" линии метро. Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро Южным мостом во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что городские службы всеми силами обеспечивают жизнедеятельность города в условиях постоянных разрушительных атак на объекты критической инфраструктуры, логистики и жилья.

По его словам, речь идет уже не о привычном комфорте, а о безопасности и выживании.

"Киев устоит! Но только совместными усилиями тех, кто его любит, кто о нем заботится. Пониманием всех вызовов и готовностью их преодолевать. Преодолевать по-взрослому, а не в розовых очках. Либо мы, общество, объединимся, как в феврале 2022-го, понимая всю опасность для существования государства. Либо… У нас нет другого варианта!", – заявил Виталий Кличко.

Как сообщалось, на протяжении нескольких дней российские дроны наносят удары по столичным мостам через Днепр. В результате движение по некоторым мостам было полностью или частично приостановлено.