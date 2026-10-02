Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Коли може запрацювати зелена гілка метро?

Провели засідання Ради оборони Києва. Разом з військовими, представниками СБУ та ДСНС, правоохоронцями обговорили забезпечення функціонування столиці в умовах постійних руйнівних атак ворога. Закликав всі служби, які входять до Ради оборони, діяти злагоджено і відповідально. Зараз не час для популізму. Потрібно ухвалювати виважені рішення й інформувати людей. Столиця в дуже драматичній ситуації. І зробити вигляд, що зараз можна жити, як в мирний час, вже не вийде!,

написав Віталій Кличко.

Зокрема, за словами Кличка, Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через Дніпро та роботу зеленої гілки метро.

"Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади. Обговорили також питання про рух зеленої гілки метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", – зазначив мер.

Він наголосив, що міські служби всіма силами забезпечують життєдіяльність міста під постійними руйнівними атаками на об'єкти критичної інфраструктури, логістики, житло.

За його словами, йдеться вже не про звичний комфорт, а про безпеку й виживання.

"Київ вистоїть! Але тільки спільними зусиллями тих, хто його любить, хто про нього дбає. Розумінням усіх викликів і готовністю їх долати. По-дорослому долати, а не в рожевих окулярах. Або ми, суспільство, об'єднаємося, як у лютому 2022-го, розуміючи всю небезпеку для існування держави. Або… Немає у нас іншого варіанту!", – заявив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, впродовж кількох днів російські дрони наносять удари по столичних мостах через Дніпро. Внаслідок цього рух деякими мостами був припинений повністю або частково.