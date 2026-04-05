Ключевыми будут действия одного человека: британский полковник назвал условия начала третьей мировой

Владимир Путин открыл "ящик Пандоры", начав полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас мир близок к третьей мировой войне, как никогда раньше.

Полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм озвучил 24 каналу мнение, что если одновременно будет развиваться война на Ближнем Востоке, в Европе и начнется конфликт в Юго-Восточной Азии, это будет означать, что третья мировая война уже началась. Важными будут действия президента Китая Си Цзиньпина.

"Ключевыми являются действия Си Цзиньпина в Юго-Восточной Азии, начало дестабилизации в Южнокитайском и Восточнокитайском морях. Особенно вокруг Тайваня", – подчеркнул он.

Как может начаться третья мировая?

Филип Ингрэм отметил, что Си Цзиньпин видит, какой экономический удар война против Ирана нанесет США. Китайский лидер имеет цель сделать КНР из второй самой мощной экономики мира первой. Поэтому он будет пытаться использовать все, что позволит Китаю обойти Штаты, которые сейчас несут финансовые потери из-за конфликтов, особенно на Ближнем Востоке.

Американский военный потенциал существенно истощается из-за использования специализированных и очень дорогих вооружений. Соответственно после завершения операции против Ирана США, вероятно, окажутся в слабой военной форме.

Ведь значительная часть использованной техники потребует ремонта и восстановления, а это требует времени. Именно это Си Цзиньпин может использовать, чтобы усилить свое влияние в Юго-Восточной Азии, прежде всего дипломатическим путем.

Не думаю, что он хочет брать Тайвань силой. Хотя он заявлял, что готов это сделать. Но если он решится, то когда США будут слабые политически, экономически и военно, то есть когда не смогут ответить. Поэтому у Си Цзиньпина есть окно для принятия решения. За этим стоит очень внимательно следить. Если он все-таки пойдет на военное вторжение, то мы окажемся в условиях третьей мировой,

– считает полковник.

По его словам, ведение сразу нескольких войн было бы настоящей катастрофой не только для Штатов, но и для всего мира. У США есть такой потенциал. Но тогда странам пришлось бы очень быстро переходить в режим тотальной войны. Таким образом началась бы третья мировая.

Единственный способ поддерживать операции такого масштаба – это полная мобилизация государства. То есть мировые экономики должны перейти от модели, при которой они выделяют дополнительные средства на поддержку тех, кто вовлечен в конфликт, при которой вся экономика сосредотачивается на тотальной войне. Тогда все работает на подготовку к войне,

– объяснил Филипп Ингрэм.

Это означало бы и мобилизацию, и колоссальные политические последствия по всему миру. Полковник армии Великобритании в отставке предположил, что если Китай пойдет на Тайвань, то именно это придется сделать, чтобы иметь возможность его защищать.

Идет ли уже третья мировая?