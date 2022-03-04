Когда-то напишу мемуары, как мы добились SWIFT – Кулеба о давлении на Запад по санкциям
4 марта 2022 , 22:29Читати новину українською
После циничного нападения России на Украину на страну-агрессорку наложили ряд санкций. В частности, ряд российских банков отключили от SWIFT.
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