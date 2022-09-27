У путина в запасе было 2 шага, – политолог о критическом моменте для кремлевского диктатора

Россия уже должна была устать от постоянных угроз ядерным оружием. Специалисты уверены, что больше аргументов в кремле не осталось. Хотя владимир путин раньше имел их несколько.

Один из них – "частичная" мобилизация в россии. Об этом на 24 канале сказал российский политолог Аббас Галлямов.

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По его словам, россия до сих пор "бряцает" ядерным оружием, чтобы посеять страх. А также чтобы мир надавил на Зеленского и состоялись переговоры. Хотя украинская сторона четко указала, при каких условиях они могут произойти.

Для этого путину и нужна была мобилизация. Не думаю, что он всерьез рассчитывает, что это "мясо" что-то серьезно изменит в военном смысле, если украинцы могли справиться с профессиональной армией.

– считает Галлямов.

Поэтому он считает, что, помимо прочего, мобилизация была нужна кремлевскому диктатору и для того, чтобы надавить не только на Запад, но и на украинцев.

Два шага путина

"До этого у путина в запасе было 2 всего шага: мобилизация и ядерное оружие. Он уже сделал первый шаг, чтобы продемонстрировать всему миру, что он способен и на второй. Он показывает готовность к эскалации", – добавил политолог.

Более того, хочет еще раз доказать всему миру, что является психом и лучше держаться от него подальше, как заметил российский эксперт.

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Критический момент для путина

Так что нельзя исключать худшего, если для самого кремлевского главы наступит "критический момент". Галлямов считает, что он может наступить, если украинские войска зайдут во временно оккупированный Крым.

"Тогда путин почувствует угрозу потери полуострова. Он понимает, что дальше его несомненно "свергнут" его же верные соратники. Это момент, когда в принципе можно послать все к черту. Готов ли он это сделать? Я не знаю. Никто не знает", – резюмировал Галлямов.