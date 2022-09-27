Один із них – "часткова" мобілізація в росії. Про це на стрімі 24 каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов.

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За його словами, росія досі "брязкає" ядерною зброєю, щоб посіяти страх. А також, щоб світ натиснув на Зеленського та відбулися переговори. Хоча українська сторона чітко вказала, за яким умов вони можуть статися.

Для цього путіну й потрібна була мобілізація. Не думаю, що він всерйоз розраховує, що це "м'ясо" щось серйозно змінить у воєнному сенсі, якщо українці могли впоратися з професійною армією,

– вважає Галлямов.

Тож він вважає, що, крім іншого, мобілізація потрібна була кремлівському диктатору і для того, щоб натиснути не лише на Захід, а й на українців.

Два кроки путіна

"До цього у путіна в запасі було 2 всього кроки: мобілізація та ядерна зброя. Він вже зробив перший крок, щоб продемонструвати усьому світові, що він здатен і на другий. Він показує готовність до ескалації", – додав політолог.

Ба більше, хоче ще раз довести усьому світові, що є психом і краще триматись від нього подалі, як зауважив російський експерт.

Повне інтерв'ю з Галлямовим: дивіться відео

Критичний момент для путіна

Тож не можна виключати гіршого, якщо для самого кремлівського глави настане "критичний момент". Галлямом вважає, що він може настати, якщо українські війська зайдуть в тимчасово окупований Крим.

"Тоді путін відчує загрозу втратити півострів. Він розуміє, що далі без сумніву його "скинуть" власні ж вірні соратники. Це момент, коли в принципі, можна послати все до біса. Чи готовий він це зробити? Я не знаю. Ніхто не знає", – резюмував Галлямов.